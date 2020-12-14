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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:17
Investor_K написав:
Прийму в дар квартиру.
Киев и Львов.
Первый и последний этажи не предлагать.
Желательно с хорошим ремонтом.
Предложения в личку и лайки принимаются.
С таким IPO надо выходить на онлифанс. Прайвет плейсмент, боюсь, не сработает.
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airmax78
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:55
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо.
Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход.
Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег.
Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.
Ніколи не отримували потім дзвінок на основний телефон (а не той що в авторіа) від такого потенційного покупця з претензіями, який за тиждень дізнався усі ваші персональні дані?
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sportmercedes
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_Klim
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