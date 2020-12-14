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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:17
Investor_K написав:
Прийму в дар квартиру.
Киев и Львов.
Первый и последний этажи не предлагать.
Желательно с хорошим ремонтом.
Предложения в личку и лайки принимаются.
С таким IPO надо выходить на онлифанс. Прайвет плейсмент, боюсь, не сработает.
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airmax78
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:55
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо.
Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход.
Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег.
Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.
Ніколи не отримували потім дзвінок на основний телефон (а не той що в авторіа) від такого потенційного покупця з претензіями, який за тиждень дізнався усі ваші персональні дані?
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sportmercedes
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:38
airmax78 написав:
Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе.
А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.
В гривнах.
В доларах - КРЖН безупинно падає з 24.02.2022.
Знову з'явилась реклама київських новобудів за 24 000, з поставкою через рік. Швидко ми провалились в 2017 рік, і ще не вечір.
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Frant
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:54
Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
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reus
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:14
reus написав:
Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г
. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
В целом ситуация описана верно.
Но в выделенном месте некоторое преувеличение.
ПС Киевские арендаторы вернулись с ЗУ а на их месте харьковские живут.
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UA
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:23
Frant написав:
Знову з'явилась реклама київських новобудів за 24 000
, з поставкою через рік. Швидко ми провалились в 2017 рік, і ще не вечір.
При современных ценах на стройматериалы смахивает на мошенничество.
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UA
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:33
UA написав: reus написав:
Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г
. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
В целом ситуация описана верно.
Но в выделенном месте некоторое преувеличение.
ПС Киевские арендаторы вернулись с ЗУ а на их месте харьковские живут.
Меня тоже удивили цены аренды, и я несколько раз уточнял, нет ли ошибки, на что получил убедительный ответ, что есть ажиотажный спрос, поэтому цены взлетели, подорожало даже в долларах. Может врет, но я не вижу смыла зачем, с учетом того, что от меня ему ничего не нужно, он просто изложил текущую ситуацию. Никого не собираюсь в чем-то убеждать. Делюсь информацией, может кому-то пригодится.
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reus
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