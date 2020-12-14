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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10289102901029110292

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:17

  Investor_K написав:Прийму в дар квартиру.
Киев и Львов.
Первый и последний этажи не предлагать.
Желательно с хорошим ремонтом.
Предложения в личку и лайки принимаются. :D

С таким IPO надо выходить на онлифанс. Прайвет плейсмент, боюсь, не сработает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:55

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо.
Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход.
Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег.
Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.

Ніколи не отримували потім дзвінок на основний телефон (а не той що в авторіа) від такого потенційного покупця з претензіями, який за тиждень дізнався усі ваші персональні дані?
sportmercedes
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:38

  airmax78 написав:
  Evgeny написав:Будет дорожать )))

КМБ поднимает цены

https://biz.censor.net/news/3369952/nay ... yi_ipoteky

Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе.
А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.

В гривнах.

В доларах - КРЖН безупинно падає з 24.02.2022.

Знову з'явилась реклама київських новобудів за 24 000, з поставкою через рік. Швидко ми провалились в 2017 рік, і ще не вечір.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:14

  reus написав:Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.

В целом ситуация описана верно.
Но в выделенном месте некоторое преувеличение.
ПС Киевские арендаторы вернулись с ЗУ а на их месте харьковские живут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:23

  Frant написав:Знову з'явилась реклама київських новобудів за 24 000, з поставкою через рік. Швидко ми провалились в 2017 рік, і ще не вечір.

При современных ценах на стройматериалы смахивает на мошенничество.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:33

  UA написав:
  reus написав:Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.

В целом ситуация описана верно.
Но в выделенном месте некоторое преувеличение.
ПС Киевские арендаторы вернулись с ЗУ а на их месте харьковские живут.

Меня тоже удивили цены аренды, и я несколько раз уточнял, нет ли ошибки, на что получил убедительный ответ, что есть ажиотажный спрос, поэтому цены взлетели, подорожало даже в долларах. Может врет, но я не вижу смыла зачем, с учетом того, что от меня ему ничего не нужно, он просто изложил текущую ситуацию. Никого не собираюсь в чем-то убеждать. Делюсь информацией, может кому-то пригодится.
reus
 
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