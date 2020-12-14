airmax78 написав:

Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо.Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход.Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег.Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.