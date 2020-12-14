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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:56
Frant написав:
Знову з'явилась реклама київських новобудів за 24 000, з поставкою через рік.
думаю ссылок не сложно набросать?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:17
Frant написав:
В доларах - близько немає відновлення орендних цін КРЖН 2021.
Навіть в грн - ще не повернулись.
Не забувайте, що долар = 43 грн або трохи меньше.
Може й немає, я ділюсь інформацією від ріелтора, якого я знаю більше 10ти років.
Востаннє редагувалось reus
в Сер 28 вер, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:25
барабашов написав: reus написав:
Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
По каким объектам этот риэлтор работает, сегмент, район, кто покупатели, неужели нарид на лайносах и битых джеттах/пассатах готов доставать кирпичи и покупать вторичку всего лишь с таким мизерным дисконтом?
Работает с разным сегментом. Говорит, что сейчас пошли спонтанные покупки. Звонок, просмотр и если нравится, то берут сразу. Хвастался, что вчера сделка была 170 куе. 1к покупатель с востока Украины, больше подробностей не знаю.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:05
reus написав: барабашов написав: reus написав:
Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
По каким объектам этот риэлтор работает, сегмент, район, кто покупатели, неужели нарид на лайносах и битых джеттах/пассатах готов доставать кирпичи и покупать вторичку всего лишь с таким мизерным дисконтом?
Работает с разным сегментом. Говорит, что сейчас пошли спонтанные покупки. Звонок, просмотр и если нравится, то берут сразу. Хвастался, что вчера сделка была 170 куе. 1к покупатель с востока Украины, больше подробностей не знаю.
Ыыыыыы.... Буду наверное просить увольнительную в своем шницель-батальоне и возвращаться.
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_Klim
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