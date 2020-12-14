RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10290102911029210293

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Знову з'явилась реклама київських новобудів за 24 000, з поставкою через рік.

думаю ссылок не сложно набросать?
Прохожий
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:В доларах - близько немає відновлення орендних цін КРЖН 2021.

Навіть в грн - ще не повернулись.
Не забувайте, що долар = 43 грн або трохи меньше.
Може й немає, я ділюсь інформацією від ріелтора, якого я знаю більше 10ти років.
Востаннє редагувалось reus в Сер 28 вер, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:25

  барабашов написав:
  reus написав:Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.

По каким объектам этот риэлтор работает, сегмент, район, кто покупатели, неужели нарид на лайносах и битых джеттах/пассатах готов доставать кирпичи и покупать вторичку всего лишь с таким мизерным дисконтом?

Работает с разным сегментом. Говорит, что сейчас пошли спонтанные покупки. Звонок, просмотр и если нравится, то берут сразу. Хвастался, что вчера сделка была 170 куе. 1к покупатель с востока Украины, больше подробностей не знаю.
reus
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:05

  reus написав:
  барабашов написав:
  reus написав:Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.

По каким объектам этот риэлтор работает, сегмент, район, кто покупатели, неужели нарид на лайносах и битых джеттах/пассатах готов доставать кирпичи и покупать вторичку всего лишь с таким мизерным дисконтом?

Работает с разным сегментом. Говорит, что сейчас пошли спонтанные покупки. Звонок, просмотр и если нравится, то берут сразу. Хвастался, что вчера сделка была 170 куе. 1к покупатель с востока Украины, больше подробностей не знаю.

Ыыыыыы.... Буду наверное просить увольнительную в своем шницель-батальоне и возвращаться.
airmax78
 
Повідомлень: 40993
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5079 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:17

  UA написав:
  reus написав:Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.

В целом ситуация описана верно.
Но в выделенном месте некоторое преувеличение.
ПС Киевские арендаторы вернулись с ЗУ а на их месте харьковские живут.

Влад442 недавно озвучивал 80% от довоенной аренды (в гривне вероятно). И мое скромное ощущение тоже где-то там.
По крайней мере, мои попытки найти средину между фантазиями Франта и аирмакса.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:Влад442 недавно озвучивал 80% от довоенной аренды (в гривне вероятно). И мое скромное ощущение тоже где-то там.
По крайней мере, мои попытки найти средину между фантазиями Франта и аирмакса.

Это не цены пересдач, а уровень, до которого я поднял уже живущим людям, потому что в некоторой растерянности и не понимаю, какие цены на рынке.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:59

  UA написав:ПС Киевские арендаторы вернулись с ЗУ а на их месте харьковские живут.

Они не только живут на их месте, но и работают на их месте! Или бизнес ждал пока те вернутся? Или харьковские сидели без работы? Я не говорю об ойти (думаю, их единицы).
Поэтому "киевским" арендаторам с ЗУ как бы уже и некуда возвращаться. Их заменили другие регионы.
Тут бы интересно проанализировать рынок труда (региональное происхождение)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Evgeny написав:КМБ поднимает цены


Так и думал, что из-за ипотек будут цены поднимать! Ещё ж дофига народа в это всё влезет
Andrey2512
 
Повідомлень: 316
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:
  Evgeny написав:КМБ поднимает цены


Так и думал, что из-за ипотек будут цены поднимать! Ещё ж дофига народа в это всё влезет
Яких ще іпотек? Їх щемй близько немає, та насправді й не буде в тому об'ємі, щоб на щось вплинути
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32043
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7586 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 10290102911029210293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2311, 2312, 2313
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23124 13085565
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 12:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898952
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3559)
28.09.2022 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.