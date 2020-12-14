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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53
airmax78 написав: Faceless написав:
Andrey2512 написав:
Так и думал, что из-за ипотек будут цены поднимать! Ещё ж дофига народа в это всё влезет
Яких ще іпотек? Їх ще й близько немає, та насправді й не буде в тому об'ємі, щоб на щось вплинути
Іронія в тому, що саме зараз планують запустити програму льготної іпотеки.
Запустити можна козла в горОд.
Іпотеку під час війни, з нестабільною гривною ????
Керівництву київських будівельних фірм треба думати, як заманити єгіпетських коптів-християн на КРЖН і в Україну.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:07
airmax78 написав:
Іронія в тому, що саме зараз планують запустити програму льготної іпотеки.
Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.
10. Кредити, які видаються відповідно до цих Умов, повинні відповідати таким вимогам:
1) процентна ставка становить 7 відсотків річних.
Умовами договору передбачається компенсація процентної ставки до 3 відсотків річних для категорій осіб, визначених у підпунктах 1-4 пункту 3 цих Умов.
Як сказати, нагнути видати під 7% можна хіба що держбанки, і то, вони все одно відносно незалежні й пручатимуться
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