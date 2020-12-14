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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10291102921029310294

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
Andrey2512 написав:
Так и думал, что из-за ипотек будут цены поднимать! Ещё ж дофига народа в это всё влезет
Яких ще іпотек? Їх ще й близько немає, та насправді й не буде в тому об'ємі, щоб на щось вплинути


Іронія в тому, що саме зараз планують запустити програму льготної іпотеки.

Запустити можна козла в горОд.
Іпотеку під час війни, з нестабільною гривною ????

Керівництву київських будівельних фірм треба думати, як заманити єгіпетських коптів-християн на КРЖН і в Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Іронія в тому, що саме зараз планують запустити програму льготної іпотеки.

Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.
10. Кредити, які видаються відповідно до цих Умов, повинні відповідати таким вимогам:

1) процентна ставка становить 7 відсотків річних.

Умовами договору передбачається компенсація процентної ставки до 3 відсотків річних для категорій осіб, визначених у підпунктах 1-4 пункту 3 цих Умов.

Як сказати, нагнути видати під 7% можна хіба що держбанки, і то, вони все одно відносно незалежні й пручатимуться
Faceless
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