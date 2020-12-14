Я думаю вони тягнуть на Нобелівку по економіці... 7% в воюючій країні - це економічне диво.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:21
Мені тепер стало реально цікаво, чи будуть хоч щось видавати. В 20-21 роках при нижчій інфляції і обліковій на базових умовах (без компенсацій) найнижчими ставками були 9,5-10%. А тут має бути 7%.
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ризики - відсутність компенсації, або її невчасність - відповідно, треба розраховувати на те, щоб мати змогу платити по базовій ставці (без компенсації). Це якщо про ризики конкретно пільгової програми.
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Зазначу, що хоч об'єкт іпотеки обов'язково страхується, зазвичай в договорах "ушкодження внаслідок бойвих дій" є виключенням і не відшкодовується.
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