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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10291102921029310294

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.

Я думаю вони тягнуть на Нобелівку по економіці... 7% в воюючій країні - це економічне диво.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:21

  BIGor написав:
  Faceless написав:Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.

Я думаю вони тягнуть на Нобелівку по економіці... 7% в воюючій країні - це економічне диво.

Мені тепер стало реально цікаво, чи будуть хоч щось видавати. В 20-21 роках при нижчій інфляції і обліковій на базових умовах (без компенсацій) найнижчими ставками були 9,5-10%. А тут має бути 7%.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Запустити можна козла в горОд.
Іпотеку під час війни, з нестабільною гривною ????


Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.

Ризики - відсутність компенсації, або її невчасність - відповідно, треба розраховувати на те, щоб мати змогу платити по базовій ставці (без компенсації). Це якщо про ризики конкретно пільгової програми.
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Зазначу, що хоч об'єкт іпотеки обов'язково страхується, зазвичай в договорах "ушкодження внаслідок бойвих дій" є виключенням і не відшкодовується.
Faceless
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