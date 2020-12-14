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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:18
Faceless написав:
Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.
Я думаю вони тягнуть на Нобелівку по економіці... 7% в воюючій країні - це економічне диво.
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BIGor
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:21
BIGor написав: Faceless написав:
Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.
Я думаю вони тягнуть на Нобелівку по економіці... 7% в воюючій країні - це економічне диво.
Мені тепер стало реально цікаво, чи будуть хоч щось видавати. В 20-21 роках при нижчій інфляції і обліковій на базових умовах (без компенсацій) найнижчими ставками були 9,5-10%. А тут має бути 7%.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:08
Frant написав:
Запустити можна козла в горОд.
Іпотеку під час війни, з нестабільною гривною ????
Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:13
Andrey2512 написав:
Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
Ризики - відсутність компенсації, або її невчасність - відповідно, треба розраховувати на те, щоб мати змогу платити по базовій ставці (без компенсації). Це якщо про ризики конкретно пільгової програми.
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Зазначу, що хоч об'єкт іпотеки обов'язково страхується, зазвичай в договорах "ушкодження внаслідок бойвих дій" є виключенням і не відшкодовується.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:46
Faceless написав: airmax78 написав:
Іронія в тому, що саме зараз планують запустити програму льготної іпотеки.
Я от почитав що там за постанови. Тепер прям фанфари: базова ставка по кредиту - 7%, і з цих 7% йде компенсація державою до 3%.
10. Кредити, які видаються відповідно до цих Умов, повинні відповідати таким вимогам:
1) процентна ставка становить 7 відсотків річних.
Умовами договору передбачається компенсація процентної ставки до 3 відсотків річних для категорій осіб, визначених у підпунктах 1-4 пункту 3 цих Умов.
Як сказати, нагнути видати під 7% можна хіба що держбанки, і то, вони все одно відносно незалежні й пручатимуться
Там будет рефинанс от ГИУ. Это эмиссия, но с благими намерениями. Одобрямс.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:49
airmax78 написав:
Там будет рефинанс от ГИУ. Это эмиссия, но с благими намерениями. Одобрямс.
Рефінанс від держустанови на "базові умови" в 7%, а потім зверху ще раз бюджетні асигнування на компенсацію до 3%? Може вже тоді й перший внесок фінансувати з третього фонду, чого вже там.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:25
Faceless написав:
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...
Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:30
Andrey2512 написав: Faceless написав:
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...
Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)
Щодо першого - так, бо борг знецінюватимется так чи інакше
Щодо другого - то вже вам самим вирішувати. В цій темі падіння чекають з 2009 року, дехто досі чекає
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Додано: Чет 29 вер, 2022 14:05
Andrey2512 написав: Faceless написав:
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...
Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)
Грандіозного падіння цього разу може і не статися. Якщо ми переможемо в цій війні, скоріше за все, буде швидке відновлення ринку. Ну це я чисто інтуітивно відчуваю. Індекс AirMax78 composite дивиться вгору.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 29 вер, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 14:05
reus написав: барабашов написав: reus написав:
Общался сегодня с риелтором. Если коротко, то сейчас он наблюдает ажиотажный спрос на аренду квартир в Киеве, цены взлетели, даже стало выше в долларах, чем до 24.02.2022 г. Квартиры покупают, но сделок мало. Цены на продажу проседают, но обвала нет пока -10%-15% от довоенных. Тенденция к медленному снижению цен на продажу.
По каким объектам этот риэлтор работает, сегмент, район, кто покупатели, неужели нарид на лайносах и битых джеттах/пассатах готов доставать кирпичи и покупать вторичку всего лишь с таким мизерным дисконтом?
Работает с разным сегментом. Говорит, что сейчас пошли спонтанные покупки. Звонок, просмотр и если нравится, то берут сразу. Хвастался, что вчера сделка была 170 куе. 1к покупатель с востока Украины, больше подробностей не знаю.
Ыыыыыы.... Буду наверное просить увольнительную в своем шницель-батальоне и возвращаться.
Мужчины, я в очереди крайний. За мной будете 😅
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