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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:23
airmax78 написав: Andrey2512 написав: Faceless написав:
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...
Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)
Грандіозного падіння цього разу може і не статися. Якщо ми переможемо в цій війні, скоріше за все, буде швидке відновлення ринку. Ну це я чисто інтуітивно відчуваю. Індекс AirMax78 composite дивиться вгору.
До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
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Zebra
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Додано: Чет 29 вер, 2022 14:46
Шо за ейфорія на гілці?
Отставить.
Скоро квартири в Києві за їжу.
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Первый
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:00
Zebra написав:
До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
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Евгений Н.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:06
Евгений Н. написав: Zebra написав:
До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
Ні, просто всі нарешті куплять йодід калію
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Faceless
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:17
Faceless написав: Евгений Н. написав: Zebra написав:
До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
Ні, просто всі нарешті куплять йодід калію
после 40 - это опасно для здоровья
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Олежан
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:22
Первый написав:
Шо за ейфорія на гілці?
Отставить.
Скоро квартири в Києві за їжу.
кстати, товарищ уехал с концами, оставил 4к квартиру.
сдавать ее не хочет, бо убью, продать не может по понятны причинам
предложил пожить там за коммуналку.
мне идея понравилась, т.к. теперь родители переедут в мою, а я в 4к
и все мы будем рядом
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