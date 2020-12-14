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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10293102941029510296>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:23

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.


Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...

Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)

Грандіозного падіння цього разу може і не статися. Якщо ми переможемо в цій війні, скоріше за все, буде швидке відновлення ринку. Ну це я чисто інтуітивно відчуваю. Індекс AirMax78 composite дивиться вгору.

До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:46

Шо за ейфорія на гілці?

Отставить.

Скоро квартири в Києві за їжу.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:00

  Zebra написав:До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.

Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Евгений Н. написав:
  Zebra написав:До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.

Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
Ні, просто всі нарешті куплять йодід калію
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:22

  Первый написав:Шо за ейфорія на гілці?

Отставить.

Скоро квартири в Києві за їжу.

кстати, товарищ уехал с концами, оставил 4к квартиру.
сдавать ее не хочет, бо убью, продать не может по понятны причинам
предложил пожить там за коммуналку.
мне идея понравилась, т.к. теперь родители переедут в мою, а я в 4к
и все мы будем рядом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:сдавать ее не хочет, бо убью, продать не может по понятны причинам
предложил пожить там за коммуналку.


Какую-то чушь сказали . Сдавать не хочет - бо убьете. А за коммуналку сдавать согласился, в этом случае не убьете? :) Или вы имели ввиду что если будет ее сдавать вам за деньги - то вы его убьете, а если за коммуналку - то только квартиру превратите в руины, но сам он останется жив?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:19

  Евгений Н. написав:
  Олежан написав:сдавать ее не хочет, бо убью, продать не может по понятны причинам
предложил пожить там за коммуналку.


Какую-то чушь сказали . Сдавать не хочет - бо убьете. А за коммуналку сдавать согласился, в этом случае не убьете? :) Или вы имели ввиду что если будет ее сдавать вам за деньги - то вы его убьете, а если за коммуналку - то только квартиру превратите в руины, но сам он останется жив?

убьюТ
одну букву не дописал :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продавца гондонов оптом с девками ещё без паспорта только на новоселье не приглашайте
Приятель не простит такого…
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:05

  Andrey2512 написав:Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.

Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:08

  Олежан написав:
  Первый написав:Шо за ейфорія на гілці?

Отставить.

Скоро квартири в Києві за їжу.

кстати, товарищ уехал с концами, оставил 4к квартиру.
сдавать ее не хочет, бо убью, продать не может по понятны причинам
предложил пожить там за коммуналку.
мне идея понравилась, т.к. теперь родители переедут в мою, а я в 4к
и все мы будем рядом

Попросите Прохожего или beee, продадут за неделю и за миллион долларов не меньше.
UA
 
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