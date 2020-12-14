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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:32
UA написав: Andrey2512 написав:
Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Та сама. Не знаю випадків, щоб погіршували умови
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:35
UA написав:
Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Всем, у кого недвижимость осталась в Мариуполе - приостановили удержание выплат. Как дальше будет - хз.
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:50
Евгений Н. написав: Zebra написав:
До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
До нового року стане ясно, що собою представляє гарматне м'ясо.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:29
Первый написав:
Шо за ейфорія на гілці?
Отставить.
Скоро квартири в Києві за їжу.
Вже!
Якщо хто здатен порахувати нинішні орендні ставки в доларах, той зрозуміє, про що мова)))
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:32
airmax78 написав: Andrey2512 написав: Faceless написав:
Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.
Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...
Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)
Грандіозного падіння цього разу може і не статися. Якщо ми переможемо в цій війні, скоріше за все, буде швидке відновлення ринку. Ну це я чисто інтуітивно відчуваю. Індекс AirMax78 composite дивиться вгору.
Ви разом з п.Бєє, з Австрії і з Польші,швидко "переможете".
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