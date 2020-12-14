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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10293102941029510296

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Andrey2512 написав:Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.

Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Та сама. Не знаю випадків, щоб погіршували умови
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?


Всем, у кого недвижимость осталась в Мариуполе - приостановили удержание выплат. Как дальше будет - хз.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:50

  Евгений Н. написав:
  Zebra написав:До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.

Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?

До нового року стане ясно, що собою представляє гарматне м'ясо.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:29

  Первый написав:Шо за ейфорія на гілці?

Отставить.

Скоро квартири в Києві за їжу.

Вже!
Якщо хто здатен порахувати нинішні орендні ставки в доларах, той зрозуміє, про що мова)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:32

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:Стандартні ризики довгострокового кредиту як і завжди, плюс поки йдуть бойові дії й обстріли, то ще й додається ризик ушкодження будинку.


Тобто, якщо є долари, то вигідно взяти іпотеку та виплачувати гривнями? А долари притримувати далі...

Чи нічого не купляти та чекати падіння цін на ринку нерухомості?)

Грандіозного падіння цього разу може і не статися. Якщо ми переможемо в цій війні, скоріше за все, буде швидке відновлення ринку. Ну це я чисто інтуітивно відчуваю. Індекс AirMax78 composite дивиться вгору.

Ви разом з п.Бєє, з Австрії і з Польші,швидко "переможете".
Frant
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