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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:32
UA написав: Andrey2512 написав:
Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Та сама. Не знаю випадків, щоб погіршували умови
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Faceless
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:35
UA написав:
Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Всем, у кого недвижимость осталась в Мариуполе - приостановили удержание выплат. Как дальше будет - хз.
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:50
Евгений Н. написав: Zebra написав:
До нового року вже точно будемо знати переможемо чи ні. Інших козирів крім ядерної зброї - не залишилось.
Пiсля нового року термiни придатностi ЯЗ закiнчуеться? Протухне i неможливо буде використовувати?
До нового року стане ясно, що собою представляє гарматне м'ясо.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 05:29
Первый написав:
Шо за ейфорія на гілці?
Отставить.
Скоро квартири в Києві за їжу.
Вже!
Якщо хто здатен порахувати нинішні орендні ставки в доларах, той зрозуміє, про що мова)))
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Frant
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:54
Теж розглядаю імпотєку під 3%.
Віддати зразу 10 куе не проблема, а потім платити гривнею, вага якої постійно зменшується.
Через 3 роки місячний платіж буде як в Ашані раз продуктів набрати.
Є якісь офіційні повідомлення, які квартири можна вибрати? Райони, стан готовності?
Frant написав:
Ви разом з п.Бєє, з Австрії і з Польші,швидко "переможете".
Макс активно донатить. А Беее просто піджавши хвоста втік. Скоро вийде на новий етап: буде пробувати на цих сторінках себе виправдовувати у власних очах і розказувати, що так мали зробити всі.
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Hotab
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:19
Faceless написав: UA написав: Andrey2512 написав:
Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Та сама. Не знаю випадків, щоб погіршували умови
Кто спонсор?
Кто компенсирует разницу между учетной ставкой НБУ и тем, что платят ипотечники?
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UA
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:36
UA написав: Faceless написав:
UA написав:[quote="5491595:Andrey2512"]
Мои коллеги, кстати, серьёзно рассматривают ипотеку под 3%. Я тут дважды спрашивал про риски, но все молчат.
Как сложилась судьба взявших ипотеку до войны?
Какая у них сейчас процентная ставка?
Та сама. Не знаю випадків, щоб погіршували умови
Кто спонсор?
Кто компенсирует разницу между учетной ставкой НБУ и тем, что платят ипотечники?[/quote]
Облікова якщо й може впливати, то на нові, а не раніше видані позики. І то тільки короткострокові. В нас облікова ніколи насправді не визначала вартості ресурсу.
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Faceless
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:54
Hotab написав:
Теж розглядаю імпотєку під 3%.
Віддати зразу 10 куе не проблема, а потім платити гривнею, вага якої постійно зменшується.
Через 3 роки місячний платіж буде як в Ашані раз продуктів набрати.
Є якісь офіційні повідомлення, які квартири можна вибрати? Райони, стан готовності?
Frant написав:
Ви разом з п.Бєє, з Австрії і з Польші,швидко "переможете".
Макс активно донатить. А Беее просто піджавши хвоста втік.
Скоро вийде на новий етап: буде пробувати на цих сторінках себе виправдовувати у власних очах і розказувати, що так мали зробити всі.
Банки не будуть давати іпотеку (гривню в борг) на невигідних для себе умовах.
Зроблять "плаваючий курс" і "плаваючий %". Все це прості речі, думати нічого. Не біном Ньютона і не теорема Коші.
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Frant
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:09
Frant , "нє думаю"(с)
Там все держава компенсує.
Скільки таких молодіжних кредитів вже видано на термін 30 років. Ще і сім'ям з дітьми частину боргу зразу списували.
Зараз такі щасливчики за квартал платять по 3 т грн імпотєку, живучи в (формально) своїх квартирах.
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Hotab
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:12
Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.
Посмотрим, к Новому году буду пробовать тоже узнавать про 3%
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Andrey2512
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