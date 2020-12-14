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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10294102951029610297

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Frant , "нє думаю"(с)
Там все держава компенсує.
Скільки таких молодіжних кредитів вже видано на термін 30 років. Ще і сім'ям з дітьми частину боргу зразу списували.
Зараз такі щасливчики за квартал платять по 3 т грн імпотєку, живучи в (формально) своїх квартирах.


Там все не так просто. Якщо почитати постанову, то компенсація до 3% має бути з базових 7%. Як наразі вони забезпечать базову ставку у 7%.- не ясно. Айр вважає, щи до 7% скинуть іншою держпрограмою. Але тоді ви маєте завжди бути готові у випадку, якщо відшкодування від держави буде затримуватися, заплатити повний платіж, а він буде вищий десь вп'ятеро, якщо не більше. І ще, якщо брати після звільнення Херсону, порахуйте, чи ви проходитимете по умовах, у вас же там прелесть, а "нормативна площа" для окремої людини чи сім' ї без дітей - 50 чи 51 м2 нерухомості брутто, включаючи майнові права на недобудоване (не враховується тільки нерухомість на окупованих територіях)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02

  Andrey2512 написав:Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.


Совершенно не однозначно в принципе. Тем более в Украине в частности.
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