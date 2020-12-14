Hotab написав:Frant , "нє думаю"(с)
Там все держава компенсує.
Скільки таких молодіжних кредитів вже видано на термін 30 років. Ще і сім'ям з дітьми частину боргу зразу списували.
Зараз такі щасливчики за квартал платять по 3 т грн імпотєку, живучи в (формально) своїх квартирах.
Там все не так просто. Якщо почитати постанову, то компенсація до 3% має бути з базових 7%. Як наразі вони забезпечать базову ставку у 7%.- не ясно. Айр вважає, щи до 7% скинуть іншою держпрограмою. Але тоді ви маєте завжди бути готові у випадку, якщо відшкодування від держави буде затримуватися, заплатити повний платіж, а він буде вищий десь вп'ятеро, якщо не більше. І ще, якщо брати після звільнення Херсону, порахуйте, чи ви проходитимете по умовах, у вас же там прелесть, а "нормативна площа" для окремої людини чи сім' ї без дітей - 50 чи 51 м2 нерухомості брутто, включаючи майнові права на недобудоване (не враховується тільки нерухомість на окупованих територіях)