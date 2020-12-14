|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:22
Hotab написав:Frant , "нє думаю"(с)
Там все держава компенсує.
Скільки таких молодіжних кредитів вже видано на термін 30 років. Ще і сім'ям з дітьми частину боргу зразу списували.
Зараз такі щасливчики за квартал платять по 3 т грн імпотєку, живучи в (формально) своїх квартирах.
Там все не так просто. Якщо почитати постанову, то компенсація до 3% має бути з базових 7%. Як наразі вони забезпечать базову ставку у 7%.- не ясно. Айр вважає, щи до 7% скинуть іншою держпрограмою. Але тоді ви маєте завжди бути готові у випадку, якщо відшкодування від держави буде затримуватися, заплатити повний платіж, а він буде вищий десь вп'ятеро, якщо не більше. І ще, якщо брати після звільнення Херсону, порахуйте, чи ви проходитимете по умовах, у вас же там прелесть, а "нормативна площа" для окремої людини чи сім' ї без дітей - 50 чи 51 м2 нерухомості брутто, включаючи майнові права на недобудоване (не враховується тільки нерухомість на окупованих територіях)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32076
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7588 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02
Andrey2512 написав:
Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.
Совершенно не однозначно в принципе. Тем более в Украине в частности.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:26
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23014
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:38
Hotab написав:
Макс активно донатить.
Так, він писав, при ЗП в 10 куе донатить 15 тис. грн
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:40
BIGor написав: Hotab написав:
Макс активно донатить.
Так, він писав, при ЗП в 10 куе донатить 15 тис. грн
с такой зп макс чувствует себя королем жизни в Вене
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:44
UA написав:
Кто спонсор?
Кто компенсирует разницу между учетной ставкой НБУ и тем, что платят ипотечники?
Налогоплательщики. Значит будут уменьшать траты на медицину, образование, безопасность. Хотя это уже все посокращали до минимума еще до войны, по крайней мере у меня в провинции.
Но по идее кто-то же должен оплатить рост цен и ипотечный бум в Киеве.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52
Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2578
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55
барабашов написав:
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23014
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:25
Hotab написав:
Теж розглядаю імпотєку під 3%.
Віддати зразу 10 куе не проблема, а потім платити гривнею, вага якої постійно зменшується.
Через 3 роки місячний платіж буде як в Ашані раз продуктів набрати.
Є якісь офіційні повідомлення, які квартири можна вибрати? Райони, стан готовності?
Frant написав:
Ви разом з п.Бєє, з Австрії і з Польші,швидко "переможете".
Макс активно донатить. А Беее просто піджавши хвоста втік. Скоро вийде на новий етап: буде пробувати на цих сторінках себе виправдовувати у власних очах і розказувати, що так мали зробити всі.
диванный лётчик. кто тебе сказал, шо я втік? я в Киеве
ты б не сплетничал, а то на бабку похож
-
beee
-
-
- Повідомлень: 977
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:34
а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.
UA
Попросите Прохожего или beee, продадут за неделю и за миллион долларов не меньше.
и ты в запой ушёл? разочарован. куда катится мир
-
beee
-
-
- Повідомлень: 977
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23129
|13133068
|
|
|1111
|4899010
|
|
|3
|4341
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|