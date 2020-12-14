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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10294102951029610297

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Frant , "нє думаю"(с)
Там все держава компенсує.
Скільки таких молодіжних кредитів вже видано на термін 30 років. Ще і сім'ям з дітьми частину боргу зразу списували.
Зараз такі щасливчики за квартал платять по 3 т грн імпотєку, живучи в (формально) своїх квартирах.


Там все не так просто. Якщо почитати постанову, то компенсація до 3% має бути з базових 7%. Як наразі вони забезпечать базову ставку у 7%.- не ясно. Айр вважає, щи до 7% скинуть іншою держпрограмою. Але тоді ви маєте завжди бути готові у випадку, якщо відшкодування від держави буде затримуватися, заплатити повний платіж, а він буде вищий десь вп'ятеро, якщо не більше. І ще, якщо брати після звільнення Херсону, порахуйте, чи ви проходитимете по умовах, у вас же там прелесть, а "нормативна площа" для окремої людини чи сім' ї без дітей - 50 чи 51 м2 нерухомості брутто, включаючи майнові права на недобудоване (не враховується тільки нерухомість на окупованих територіях)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02

  Andrey2512 написав:Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.


Совершенно не однозначно в принципе. Тем более в Украине в частности.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:26

Прогноз

Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Макс активно донатить.

Так, він писав, при ЗП в 10 куе донатить 15 тис. грн
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:40

  BIGor написав:
  Hotab написав:Макс активно донатить.

Так, він писав, при ЗП в 10 куе донатить 15 тис. грн

с такой зп макс чувствует себя королем жизни в Вене
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:44

  UA написав:Кто спонсор?
Кто компенсирует разницу между учетной ставкой НБУ и тем, что платят ипотечники?

Налогоплательщики. Значит будут уменьшать траты на медицину, образование, безопасность. Хотя это уже все посокращали до минимума еще до войны, по крайней мере у меня в провинции.
Но по идее кто-то же должен оплатить рост цен и ипотечный бум в Киеве.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52

  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55

  барабашов написав:Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?

Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:25

  Hotab написав:Теж розглядаю імпотєку під 3%.
Віддати зразу 10 куе не проблема, а потім платити гривнею, вага якої постійно зменшується.
Через 3 роки місячний платіж буде як в Ашані раз продуктів набрати.

Є якісь офіційні повідомлення, які квартири можна вибрати? Райони, стан готовності?

  Frant написав:Ви разом з п.Бєє, з Австрії і з Польші,швидко "переможете".

Макс активно донатить. А Беее просто піджавши хвоста втік. Скоро вийде на новий етап: буде пробувати на цих сторінках себе виправдовувати у власних очах і розказувати, що так мали зробити всі.

диванный лётчик. кто тебе сказал, шо я втік? я в Киеве
ты б не сплетничал, а то на бабку похож
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.

UA
Попросите Прохожего или beee, продадут за неделю и за миллион долларов не меньше.

и ты в запой ушёл? разочарован. куда катится мир
beee
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