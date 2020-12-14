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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:26
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
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Frant
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:52
Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
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барабашов
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55
барабашов написав:
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
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Frant
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:34
а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.
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beee
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:15
Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
В 90-х в моем родном городе начали застраивать участок примерно 1км*1км двух- и трехэтажными коттеджами. Настал 1998год, все остановилось. Потом ближайшие лет 10 продавали эти коттеджи в разной степени готовности по цене стройматериалов, сам земельный участок шел в подарок
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:01
Кстати, профессор, возвращайся в Киев. По случаю торжественного старта ремонта моей квартиры, у меня образовалась вакансия сантехника: срочно нужна твоя квалифицированная помощь по подключению сливных бачков (инсталляций Tece).
Немецкий в Швейцарии подтянул, надеюсь?
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beee
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:41
Frant написав: барабашов написав:
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
похоже пока ключница в Польше проФФесор получил неограниченный доступ к графинчикам
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Прохожий
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:12
Прохожий написав: Frant написав: барабашов написав:
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
Преміальний сегмент - в 3-5 раз.
Ширпотреб - в два рази.
Я не вірю, що квартири в Києві можуть бути по 10 000 у.о.
А по 20 000 - запросто.
Тим більше, що в 2017-2018 "первинка" продавалась за 25 000, "вторинка" за 30 000.
Падінння повинно бути набагато більшим, ніж після 2014.
похоже пока ключница в Польше проФФесор получил неограниченный доступ к графинчикам
Твої вологі мрії - нікого не парять.
Тобі нагадати, скільки коштувала пересічна квартира КРЖН в 2008, 2014, в 2018?
Зараз все буде швидше і глибше.
Твій ганебний колега, рил-новобудівець, вже повернувся з Польщі, куди він втік від війни, неначе стара баба?
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:29
beee написав:
а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.
С учетом амортизации окупаемость 500 лет?
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:32
Andrey2512 написав:
Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.
Посмотрим, к Новому году буду пробовать тоже узнавать про 3%
Учетная савка НБУ 25%
Ипотека 3%
Чудес не бывает.
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