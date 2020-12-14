RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10295102961029710298

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:43

  барабашов написав:У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?

Смотря как близко прилетит и как сильно поразлетаются панорамные окна
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5062
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:45

  UA написав:
  beee написав:а я решил доделать вторую квартиру в севен. правда бюджетнее. буду сдавать.

С учетом амортизации окупаемость 500 лет? :mrgreen:

Он же за 35к сдает)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5062
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:59

  барабашов написав:
  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?

Я думаю если мы будем дальше наступать, то Путин начнет бить по мостам через Днепр. И будет 2 Киева, 2 Запорожья, 2 Днепра, 2 Черкассы и т.д.

Какова будет стоимость аренды в двух Киевах? Если чел снимал квартиру на левом берегу, а работа у него на правом, и наоборот.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11707
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1741 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:06

Zebra

Мосты в Киеве конечно хлипкие, но не настолько чтобы прям из-за ракет прям "2 Киева"
В затоке через Днестр долго долбали прежде чем добились закрытия
fox767676
 
Повідомлень: 426
З нами з: 13.06.20
Подякував: 210 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Я думаю если мы будем дальше наступать, то Путин начнет бить по мостам через Днепр. И будет 2 Киева, 2 Запорожья, 2 Днепра, 2 Черкассы и т.д.

Буде замість одного полосатого чорний коняка та білий коняка. Можливість ударів по мостах/дамбах через Дніпро була пройобана через тиждень після початку війни.
ХЗ що там в ППО переправ через Дніпро + нормальних ракет (Калібрів, Х-55, Х-101, Іскандерів) лишилося обмаль.
При цьому ППО може знищувати 80-90% ракет, бо знаходиться поза зоною ураження протирадіолокаційних ракет...
Denik
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 23.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10295102961029710298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2312, 2313, 2314
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23130 13147946
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 14:12
zerocool
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899027
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4834)
30.09.2022 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.