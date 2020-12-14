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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:43
барабашов написав:
У нас в Днепре в "Панораме
" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.Думаете раз в 10 упадёт или только в пять
?
Смотря как близко прилетит и как сильно поразлетаются панорамные
окна
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:59
барабашов написав: Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
У нас в Днепре в "Панораме" на Симферопольской продают пентхаус метражом почти как мой бывший, 180+- где-то, с ремонтом получше чем у €йра и Mille за 600куе.
Для Днепра это цена 2007года и не меньше, возможно даже 2008го не на пике
Вход возможен был в тот дом от 650уе за метр пр курсе 16-18 в 2014м до 1,1куе в 2013м на котлована и литье монолита.
Думаете раз в 10 упадёт или только в пять?
Я думаю если мы будем дальше наступать, то Путин начнет бить по мостам через Днепр. И будет 2 Киева, 2 Запорожья, 2 Днепра, 2 Черкассы и т.д.
Какова будет стоимость аренды в двух Киевах? Если чел снимал квартиру на левом берегу, а работа у него на правом, и наоборот.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:06
Zebra
Мосты в Киеве конечно хлипкие, но не настолько чтобы прям из-за ракет прям "2 Киева"
В затоке через Днестр долго долбали прежде чем добились закрытия
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:26
Zebra написав:
Я думаю если мы будем дальше наступать, то Путин начнет бить по мостам через Днепр. И будет 2 Киева, 2 Запорожья, 2 Днепра, 2 Черкассы и т.д.
Буде замість одного полосатого чорний коняка та білий коняка. Можливість ударів по мостах/дамбах через Дніпро була пройобана через тиждень після початку війни.
ХЗ що там в ППО переправ через Дніпро + нормальних ракет (Калібрів, Х-55, Х-101, Іскандерів) лишилося обмаль.
При цьому ППО може знищувати 80-90% ракет, бо знаходиться поза зоною ураження протирадіолокаційних ракет...
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