Negotive написав: Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"?
Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.
3 км від метро - це далеко і незручно.
Повірте, близькість до метро окупається за декілька років.
І для себе і для своєї сім'ї, і для оренди - купляв би в межах 1 км від метро. 10-12 хвилин пішої ходьби.
Квартири Києва що 1 км, що 3 км від метро - ціна падати буде синхронно.
Різниця в ціні буде складати буквально пару тисяч доларів. Зараз 5000-7000 доларів (2к).
Думаю, ціни на радянську "вторинку" - просядуть до 20 000. До 25 000 - однозначно. В 2018 2к біля метро - можна було купити за 30 000. Ціни повинні впасти нижче. Впевнений на 99%. Це нескоро. Два-три-чотири роки.
Можливо, навіть до 15000. Меньше не будуть, при жодних розкладах.
Звісно, є ще звірі московити, які розмахують ядерною бомбою - вони непередбачувані, і в такому випадку нема сенсу прогнозувати.