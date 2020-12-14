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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10295102961029710298

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:27

  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"?
Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:20

  Negotive написав:
  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"?
Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.

3 км від метро - це далеко і незручно.
Повірте, близькість до метро окупається за декілька років.
І для себе і для своєї сім'ї, і для оренди - купляв би в межах 1 км від метро. 10-12 хвилин пішої ходьби.

Квартири Києва що 1 км, що 3 км від метро - ціна падати буде синхронно.
Різниця в ціні буде складати буквально пару тисяч доларів. Зараз 5000-7000 доларів (2к).

Думаю, ціни на радянську "вторинку" - просядуть до 20 000. До 25 000 - однозначно. В 2018 2к біля метро - можна було купити за 30 000. Ціни повинні впасти нижче. Впевнений на 99%. Це нескоро. Два-три-чотири роки.
Можливо, навіть до 15000. Меньше не будуть, при жодних розкладах.
Звісно, є ще звірі московити, які розмахують ядерною бомбою - вони непередбачувані, і в такому випадку нема сенсу прогнозувати.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:42

Может здесь есть, кто пользуется ОТ...

В Киеве появилось два новых автобусных маршрута 25 и 44.

44 ездит с дальних Березняков на дальнюю Трою на автобусах с Риги (Возможно подаренных). У жителей дальних Березняков появился экспресс доступ к метро Левоб. Раньше приходилось петлять на 49.

25 ездит от Лавры до Киев-Волынского через Печерскую, Щорса, Протасов Яр, Севастопольскую и еще хз куда. Покрыли Щорса, отрезок от Печерской до Дворец Украина. Раньше там только 520 ездила в одну сторону.
Арсенальная-Печерская-Дворец Украина. Уникально связаны 3 ветки метро.
Ромасик
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  #<1 ... 10295102961029710298
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