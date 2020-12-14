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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 жов, 2022 00:27
Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"?
Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.
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Negotive
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Додано: Суб 01 жов, 2022 07:20
Negotive написав: Frant написав:
Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.
"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.
Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта
". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))
Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"?
Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.
3 км від метро - це далеко і незручно.
Повірте, близькість до метро окупається за декілька років.
І для себе і для своєї сім'ї, і для оренди - купляв би в межах 1 км від метро. 10-12 хвилин пішої ходьби.
Квартири Києва що 1 км, що 3 км від метро - ціна падати буде синхронно.
Різниця в ціні буде складати буквально пару тисяч доларів. Зараз 5000-7000 доларів (2к).
Думаю, ціни на радянську "вторинку" - просядуть до 20 000. До 25 000 - однозначно. В 2018 2к біля метро - можна було купити за 30 000. Ціни повинні впасти нижче. Впевнений на 99%. Це нескоро. Два-три-чотири роки.
Можливо, навіть до 15000. Меньше не будуть, при жодних розкладах.
Звісно, є ще звірі московити, які розмахують ядерною бомбою - вони непередбачувані, і в такому випадку нема сенсу прогнозувати.
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Frant
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Додано: Суб 01 жов, 2022 08:42
Может здесь есть, кто пользуется ОТ...
В Киеве появилось два новых автобусных маршрута 25 и 44.
44 ездит с дальних Березняков на дальнюю Трою на автобусах с Риги (Возможно подаренных). У жителей дальних Березняков появился экспресс доступ к метро Левоб. Раньше приходилось петлять на 49.
25 ездит от Лавры до Киев-Волынского через Печерскую, Щорса, Протасов Яр, Севастопольскую и еще хз куда. Покрыли Щорса, отрезок от Печерской до Дворец Украина. Раньше там только 520 ездила в одну сторону.
Арсенальная-Печерская-Дворец Украина. Уникально связаны 3 ветки метро.
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Ромасик
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Додано: Суб 01 жов, 2022 09:26
UA написав: Andrey2512 написав:
Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.
Посмотрим, к Новому году буду пробовать тоже узнавать про 3%
Учетная савка НБУ 25%
Ипотека 3%
Чудес не бывает.
Евро, фунт, йена, злотый по отношению к доллару просели, гривна даже чутка укрепилась.
Рекс-пекс-фекс... Чудеса...
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antey1969
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:01
UA написав: Andrey2512 написав:
Однозначно, лучше платить ипотеку и жить в формально своей квартире, чем платить аренду и оставаться в чужой.
Посмотрим, к Новому году буду пробовать тоже узнавать про 3%
Учетная савка НБУ 25%
Ипотека 3%
Чудес не бывает.
Перед войной переселенцам давали ипотеку под 3% в гривне через какой-то немецкий фонд. Знаю 2 случая, люди уже живут в этих квартирах. Было обязательное условие - отсутствие у семьи недвижимости на неокуппированной части Украины.
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Damien
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:02
Ромасик написав:
Может здесь есть, кто пользуется ОТ...
В Киеве появилось два новых автобусных маршрута 25 и 44.
Может это эти автобусы самый лучший мэр в Днепр отправил? Чтобы к хорошему не привыкали киевляне.
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striped
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:37
striped написав: Ромасик написав:
Может здесь есть, кто пользуется ОТ...
В Киеве появилось два новых автобусных маршрута 25 и 44.
Может это эти автобусы самый лучший мэр в Днепр отправил? Чтобы к хорошему не привыкали киевляне.
Я еще не видел. Хочу добраться покататься. На фото были мерседесы. На 25 маршруте точно видно часть мазы последней поставки.
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Ромасик
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:10
Frant написав:
3 км від метро - це далеко і незручно.
Это чисто для теоретического расчета стоимости "жилье в Киеве, старые стены, без прайса за близость к метро и прочим плюшкам".
Спасибо за прогноз.
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Negotive
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:43
Negotive написав: Frant написав:
3 км від метро - це далеко і незручно.
Это чисто для теоретического расчета стоимости "жилье в Киеве, старые стены, без прайса за близость к метро и прочим плюшкам".
Спасибо за прогноз.
Недавно продавалась трешка в хруще у метро Дорогожичи,3/5 єтажного,57 метров,с ремонтом,за 35000 дол. Вот и прикиньте.
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1973cc11
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:22
1973cc11 написав:
Недавно продавалась трешка
Negotive написав: Frant написав:
3 км від метро - це далеко і незручно.
Это чисто для теоретического расчета стоимости "жилье в Киеве, старые стены, без прайса за близость к метро и прочим плюшкам".
Спасибо за прогноз.
в хруще у метро Дорогожичи,3/5 єтажного,57 метров,с ремонтом,за 35000 дол
. Вот и прикиньте.
кто то звонил/на просмотр ходил/доки смотрел или как обычно информация ни о чем "на заборе написано" от диванных Хпертов?
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