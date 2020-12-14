Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Недавно продавалась трешка в хруще у метро Дорогожичи,3/5 єтажного,57 метров,с ремонтом,за 35000 дол. Вот и прикиньте.[/quote] кто то звонил/на просмотр ходил/доки смотрел или как обычно информация ни о чем "на заборе написано" от диванных Хпертов? [/quote]
Я интересовался точным адресом в переписке. Ответили сразу,что Телиги 11. Просто интересно было,не более.
Ромасик написав:Может здесь есть, кто пользуется ОТ... В Киеве появилось два новых автобусных маршрута 25 и 44.
Может это эти автобусы самый лучший мэр в Днепр отправил? Чтобы к хорошему не привыкали киевляне.
В Киеве полно автобусов-тролейбусов - которые простаивают и гниют Гляньте сколько https://transphoto.org/list.php?did=3200 - хорошая практика делится или продавать более бедным регионам. Даже касапы так делают.
UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Попит впав. Майже до нуля. Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників. Глави агентств - бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" Кржн. Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.