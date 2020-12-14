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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10296102971029810299

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 01:17

Недавно продавалась трешка в хруще у метро Дорогожичи,3/5 єтажного,57 метров,с ремонтом,за 35000 дол. Вот и прикиньте.[/quote]
кто то звонил/на просмотр ходил/доки смотрел или как обычно информация ни о чем "на заборе написано" от диванных Хпертов? :mrgreen:[/quote]


Я интересовался точным адресом в переписке. Ответили сразу,что Телиги 11. Просто интересно было,не более.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 08:40

  striped написав:
  Ромасик написав:Может здесь есть, кто пользуется ОТ...

В Киеве появилось два новых автобусных маршрута 25 и 44.



Может это эти автобусы самый лучший мэр в Днепр отправил? Чтобы к хорошему не привыкали киевляне.

В Киеве полно автобусов-тролейбусов - которые простаивают и гниют :( Гляньте сколько https://transphoto.org/list.php?did=3200 - хорошая практика делится или продавать более бедным регионам. Даже касапы так делают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 08:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Було б непогано ділитися такими цікавими пропозиціями. Хоча під час вфйни які там інвестиції?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:22

Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:32

  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:17

  BIGor написав:В Киеве полно автобусов-тролейбусов - которые простаивают и гниют :( Гляньте сколько https://transphoto.org/list.php?did=3200 - хорошая практика делится или продавать более бедным регионам. Даже касапы так делают.

Что это за список мотлоха вы прислали?))) Они скорей всего уже не на ходу и их дерибанят на органы. Иногда еще можно увидеть рассыпающиеся лазы и мазы 2007 года где-то на отшибах. За такое регионы дадут в морду.
А то, что на ходу, до большой войны ездило в 2 смены. И катастрофически не хватало машин.
Уже давно бы маршрутки убрали
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:20

  Frant написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Попит впав.
Майже до нуля.
Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників.
Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.

Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.


Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:33

  remark написав:
  Frant написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Попит впав.
Майже до нуля.
Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників.
Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.

Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.


Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?

На гаражі є попит.
Влада ввела плату за паркування.
Кинути безплатно євробляху весь день на узбіччі - скоро вже не вийде. Треба буде платити.

Хороший двомісний цегляний гараж у зручному місці, з охороною - раніше коштував як половина ширпотребівської квартири. Я думаю, що суттєво вони не подешевшають - їх мало.

Гаражі з підвалами і оглядовими ямами - добрі тим, що там можна влаштувати склад тушонки і круп, питної води)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:25

  Ромасик написав:
  BIGor написав:В Киеве полно автобусов-тролейбусов - которые простаивают и гниют :( Гляньте сколько https://transphoto.org/list.php?did=3200 - хорошая практика делится или продавать более бедным регионам. Даже касапы так делают.

Что это за список мотлоха вы прислали?))) Они скорей всего уже не на ходу и их дерибанят на органы. Иногда еще можно увидеть рассыпающиеся лазы и мазы 2007 года где-то на отшибах. За такое регионы дадут в морду.
А то, что на ходу, до большой войны ездило в 2 смены. И катастрофически не хватало машин.
Уже давно бы маршрутки убрали

В регионах ездит транспорт и 1970-80хх годов, а тут кидают гнить 2000хх годов транспорт.
BIGor
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