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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 жов, 2022 09:22
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
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UA
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Додано: Нед 02 жов, 2022 09:32
UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )
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stm
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:20
Frant написав: UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Попит впав.
Майже до нуля.
Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників.
Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.
Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.
Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?
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remark
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:33
remark написав: Frant написав: UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Попит впав.
Майже до нуля.
Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників.
Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.
Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.
Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?
На гаражі є попит.
Влада ввела плату за паркування.
Кинути безплатно євробляху весь день на узбіччі - скоро вже не вийде. Треба буде платити.
Хороший двомісний цегляний гараж у зручному місці, з охороною - раніше коштував як половина ширпотребівської квартири. Я думаю, що суттєво вони не подешевшають - їх мало.
Гаражі з підвалами і оглядовими ямами - добрі тим, що там можна влаштувати склад тушонки і круп, питної води)))
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:41
stm написав: UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )
Это типа игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?
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UA
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:39
UA написав: stm написав: UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )
Это типа игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?
по этой фразе делаю вывод что фигурант НИ ОДНОЙ переуступки не сделал
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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