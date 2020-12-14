Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Попит впав. Майже до нуля. Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників. Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.
Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.
Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?
UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Попит впав. Майже до нуля. Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників. Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.
Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.
Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?
На гаражі є попит. Влада ввела плату за паркування. Кинути безплатно євробляху весь день на узбіччі - скоро вже не вийде. Треба буде платити.
Хороший двомісний цегляний гараж у зручному місці, з охороною - раніше коштував як половина ширпотребівської квартири. Я думаю, що суттєво вони не подешевшають - їх мало.
Гаражі з підвалами і оглядовими ямами - добрі тим, що там можна влаштувати склад тушонки і круп, питної води)))