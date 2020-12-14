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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10296102971029810299

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:22

Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:32

  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:20

  Frant написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Попит впав.
Майже до нуля.
Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників.
Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.

Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.


Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:33

  remark написав:
  Frant написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Попит впав.
Майже до нуля.
Рядові рили-новобудівці - перекваліфікувались в дачників.
Глави агентств - освоюють польські та австрійські "хрущовки" і кавалірки часів імператора Франца Іосифа, і бекають з Польщі та Австрії про грядущий "дорожай" КРЖН.

Ринок цін "вторинки" просідає на очах. Все йде за планом.


Чому ж тоді не впали ціни на гаражі, а навпаки по цінам кавалірок?

На гаражі є попит.
Влада ввела плату за паркування.
Кинути безплатно євробляху весь день на узбіччі - скоро вже не вийде. Треба буде платити.

Хороший двомісний цегляний гараж у зручному місці, з охороною - раніше коштував як половина ширпотребівської квартири. Я думаю, що суттєво вони не подешевшають - їх мало.

Гаражі з підвалами і оглядовими ямами - добрі тим, що там можна влаштувати склад тушонки і круп, питної води)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:41

  stm написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )

Это типа игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:39

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )

Это типа игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?

по этой фразе делаю вывод что фигурант НИ ОДНОЙ переуступки не сделал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:57

минутка чёрного юмора - по ссылке можно прочитать фамилию CEO Cresit Suisse
(не могу загрузить картинки на форум)

https://pbs.twimg.com/media/FeFMHSiWAAo ... name=small
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:19

  Прохожий написав:
  UA написав:
  stm написав:Там грядет изменения по финкам в части недвижимости первички. Переваривают )

Это типа игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?

по этой фразе делаю вывод что фигурант НИ ОДНОЙ переуступки не сделал :mrgreen:
і що з того?
Frant
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