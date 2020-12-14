RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10297102981029910300

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 07:17

  Frant написав:Стосовно зими, яку нам треба пережити. Слід набратись терпіння.
Теплий одяг, тушонка, дрова, сонячні батареї, електрогенератори, лікарські засоби - потрібні і актуальні речі.
КРЖН зачекає)))

Ось так слід організувати ст:

"Помните пропагандистский ролик «Газпрома» о том, что Европа без российского газа замерзнет? Ну, тот, где использованы кадры зимнего Красноярска, который обещают газифицировать только к 2027 году. А помните, как наш остряк «тонко» шутил: «мерзни, мерзни, волчий хвост»?

А мы ведь не впервые пугаем Европу!

В 1948 году СССР уже пытался взять измором Западный Берлин, вынудить бывших союзников уйти оттуда, а берлинцев – покориться советским властям. Почти год наглухо были перекрыты все железные и автомобильные дороги. Но западные союзники пообещали: "Голодать в городе не будет никто". 11 месяцев США и Британия снабжали два с лишним миллиона человек всем необходимым – от продовольствия до угля – по воздуху.

Из дневника берлинца:

«Спустя две недели после начала блокады в Западном Берлине введены жесткие нормы экономии электроэнергии. Остановлено движение электричек. Трамваи, троллейбусы и поезда метро ходят с 6 часов утра до 6 вечера и с очень большими интервалами. В жилые дома электричество подается только на два часа утром и на два - вечером.»

«Осень в Берлине холодная. В западной части города живут около 10 тысяч детей, о которых некому позаботиться после окончания занятий в школе: отцы погибли на фронте или находятся в плену, матери работают. Магистрат Западного Берлина принимает решение открыть для них триста "утепленных групп продленного дня" и обеспечить горячим питанием.»

Несмотря на шантаж и на беспрецедентную агитацию, девяносто два процента избирателей проголосовали тогда против коммунистов. Кстати! Берлин и против Гитлера голосовал ровно до тех пор, пока выборы были свободными. Ну, вы поняли.

В общем, берлинцы коммунистам не покорились. В конце концов, Сталин отступил и в мае 1949 года снял блокаду.

Итог: объединение западных земель, создание ФРГ, принятие решения о создании 4 апреля 1949 года Североатлантического альянса (НАТО).

И вот сегодня в Германии провели опрос: нужно ли поддерживать Украину, несмотря на растущие цены на энергоносители? Результат – на скрине. Крэпкими орэшками оказались"

У Швеції взимку холодно. Якщо буде зовсім вам погано - повертайтесь у хрущі на Нивках. Хоч відігрієтесь. :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7823
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10297102981029910300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2314, 2315, 2316
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23152 13236781
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 жов, 2022 22:10
zerocool
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4890)
03.10.2022 06:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.