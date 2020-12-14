Frant написав:

Стосовно зими, яку нам треба пережити. Слід набратись терпіння.Теплий одяг, тушонка, дрова, сонячні батареї, електрогенератори, лікарські засоби - потрібні і актуальні речі.КРЖН зачекає)))Ось так слід організувати ст:"Помните пропагандистский ролик «Газпрома» о том, что Европа без российского газа замерзнет? Ну, тот, где использованы кадры зимнего Красноярска, который обещают газифицировать только к 2027 году. А помните, как наш остряк «тонко» шутил: «мерзни, мерзни, волчий хвост»?А мы ведь не впервые пугаем Европу!В 1948 году СССР уже пытался взять измором Западный Берлин, вынудить бывших союзников уйти оттуда, а берлинцев – покориться советским властям. Почти год наглухо были перекрыты все железные и автомобильные дороги. Но западные союзники пообещали: "Голодать в городе не будет никто". 11 месяцев США и Британия снабжали два с лишним миллиона человек всем необходимым – от продовольствия до угля – по воздуху.Из дневника берлинца:«Спустя две недели после начала блокады в Западном Берлине введены жесткие нормы экономии электроэнергии. Остановлено движение электричек. Трамваи, троллейбусы и поезда метро ходят с 6 часов утра до 6 вечера и с очень большими интервалами. В жилые дома электричество подается только на два часа утром и на два - вечером.»«Осень в Берлине холодная. В западной части города живут около 10 тысяч детей, о которых некому позаботиться после окончания занятий в школе: отцы погибли на фронте или находятся в плену, матери работают. Магистрат Западного Берлина принимает решение открыть для них триста "утепленных групп продленного дня" и обеспечить горячим питанием.»Несмотря на шантаж и на беспрецедентную агитацию, девяносто два процента избирателей проголосовали тогда против коммунистов. Кстати! Берлин и против Гитлера голосовал ровно до тех пор, пока выборы были свободными. Ну, вы поняли.В общем, берлинцы коммунистам не покорились. В конце концов, Сталин отступил и в мае 1949 года снял блокаду.Итог: объединение западных земель, создание ФРГ, принятие решения о создании 4 апреля 1949 года Североатлантического альянса (НАТО).И вот сегодня в Германии провели опрос: нужно ли поддерживать Украину, несмотря на растущие цены на энергоносители? Результат – на скрине. Крэпкими орэшками оказались"