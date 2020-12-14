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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:11
Еммм... Ахель Плєман. В чому проблема?...
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:33
042013 написав:
Еммм... Ахель Плєман. В чому проблема?...
Lehman Brothers і криза 2008 року
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vossmy
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