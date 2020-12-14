Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну. Надо поддерживать отечественных застройшиков. PS Например Рыбальский
UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну. Надо поддерживать отечественных застройшиков. PS Например Рыбальский
Я верю в нашу страну, готов откупить вашу прелесть за 1,5 куе