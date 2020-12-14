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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:11
Еммм... Ахель Плєман. В чому проблема?...
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:33
042013 написав:
Еммм... Ахель Плєман. В чому проблема?...
Lehman Brothers і криза 2008 року
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:57
UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну. Надо поддерживать отечественных застройшиков.
PS Например Рыбальский
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Додано: Пон 03 жов, 2022 14:57
airmax78 написав: UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну.
Надо поддерживать отечественных застройшиков.
PS Например Рыбальский
Я верю в нашу страну, готов откупить вашу прелесть за 1,5 куе
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reus
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:24
reus написав: airmax78 написав: UA написав:
Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.
Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну.
Надо поддерживать отечественных застройшиков.
PS Например Рыбальский
Я верю в нашу страну, готов откупить вашу прелесть за 1,5 куе
PS Например Рыбальский
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airmax78
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:49
airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
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reus
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:57
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Додано: Пон 03 жов, 2022 16:48
reus написав: airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 16:49
reus написав: airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
Брутто
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