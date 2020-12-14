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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10295102961029710298

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:11

  baraka написав:минутка чёрного юмора - по ссылке можно прочитать фамилию CEO Credit Suisse
(не могу загрузить картинки на форум)

https://pbs.twimg.com/media/FeFMHSiWAAo ... name=small


Еммм... Ахель Плєман. В чому проблема?...
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:33

  042013 написав:
  baraka написав:минутка чёрного юмора - по ссылке можно прочитать фамилию CEO Credit Suisse
(не могу загрузить картинки на форум)

https://pbs.twimg.com/media/FeFMHSiWAAo ... name=small


Еммм... Ахель Плєман. В чому проблема?...

Lehman Brothers і криза 2008 року
vossmy
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:57

  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну. Надо поддерживать отечественных застройшиков.
PS Например Рыбальский :oops:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:57

  airmax78 написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну. Надо поддерживать отечественных застройшиков.
PS Например Рыбальский :oops:

Я верю в нашу страну, готов откупить вашу прелесть за 1,5 куе
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:24

  reus написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Заметете, как тема покупки квартир на первичке в Киеве исчезла.

Просто нет никаких новых интересных проектов. Но можно присмотреться к проектам, находящимся в высокой степени готовности или на стадии завершения. Если предложат хорошую цену - надо инвестировать. Надо верить в свою страну. Надо поддерживать отечественных застройшиков.
PS Например Рыбальский :oops:

Я верю в нашу страну, готов откупить вашу прелесть за 1,5 куе

PS Например Рыбальский :oops:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/na-portali-d ... a-yeoselya
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:48

  reus написав:
  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:49

  reus написав:
  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

Брутто
Faceless
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