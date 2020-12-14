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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10297102981029910300>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:32

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.


І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:41

  UA написав:quote="5492822:Прохожий"]
  UA написав:Это типа игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?

по этой фразе делаю вывод что фигурант НИ ОДНОЙ переуступки не сделал :mrgreen:

То, что с 10 октября не только лишь все застройщики смогут работать по новым правилам.
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222518?an=19[/quote]
прочитал много букафф, нигде не увидел про НДС
насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем

а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)

так что как говорят пеши исчо, Хперт :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:44

  reus написав:
  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

За м2, тобто за 100 м2 - 150 000?

Я давно рекомендував п.Аеромаксу саме таку ціну))))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:45

  Прохожий написав:насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем

а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)

так что как говорят пеши исчо, Хперт :mrgreen:


Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:48

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.


І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.

Тому що роблять внутрішні роботи. Працюють наче бджілки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:50

  Frant написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

За м2, тобто за 100 м2 - 150 000?

Я давно рекомендував п.Аеромаксу саме таку ціну))))


Це станом на сьогодні.
Деякі єксперти прогнозують в звязку з підняттям облікових ставок кризу на зразок 2008. Як би за 50 не довелось зливати. :shock:

Щось забагато негативних новин.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 03 жов, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:51

  Frant написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:PS Например Рыбальский

В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.

За м2, тобто за 100 м2 - 150 000?

Я давно рекомендував п.Аеромаксу саме таку ціну))))

Ціна за прєлєсть викарбувана в бетоні та перегляду не підлягає. 325000 дол. США.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

325000 - дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:56

  Investor_K написав:325000 - дешевше буде?

Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За полтос "плинтусА" - это Хомяк хватил
В ГДР хрен что за полтос купишь если заехать жить хО и капремонт сразу делать не надо
А в Баварии наверно и сотни мало даже за смарта
барабашов
 
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