Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 17:32
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.
І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.
drevlyanin
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:41
UA написав:
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UA написав:
Это типа
игры с НДС и налогообложение при продаже по переуступке?
по этой фразе делаю вывод что фигурант НИ ОДНОЙ переуступки не сделал
То, что с 10 октября не только лишь все застройщики смогут работать по новым правилам.
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222518?an=19
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прочитал много букафф, нигде не увидел про
НДС
насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем
а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)
так что как говорят пеши исчо, Хперт
Прохожий
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:44
reus написав: airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
За м2, тобто за 100 м2 - 150 000?
Я давно рекомендував п.Аеромаксу саме таку ціну))))
Frant
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:45
Прохожий написав:
насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем
а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)
так что как говорят пеши исчо, Хперт
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
Хомякоид
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:48
drevlyanin написав: airmax78 написав: reus написав:
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.
І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.
Тому що роблять внутрішні роботи. Працюють наче бджілки.
airmax78
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:50
Frant написав: reus написав: airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
За м2, тобто за 100 м2 - 150 000?
Я давно рекомендував п.Аеромаксу саме таку ціну))))
Це станом на сьогодні.
Деякі єксперти прогнозують в звязку з підняттям облікових ставок кризу на зразок 2008. Як би за 50 не довелось зливати.
Щось забагато негативних новин.
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Хомякоид
в Пон 03 жов, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:51
Frant написав: reus написав: airmax78 написав:
PS Например Рыбальский
В Рыбальский не верю, верю в нашу страну и ЗСУ, поэтому предлагаю за вашу прелесть 1,5 куе.
За м2, тобто за 100 м2 - 150 000?
Я давно рекомендував п.Аеромаксу саме таку ціну))))
Ціна за прєлєсть викарбувана в бетоні та перегляду не підлягає. 325000 дол. США.
airmax78
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:53
325000 - дешевше буде?
Investor_K
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:56
Investor_K написав:
325000 - дешевше буде?
Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.
airmax78
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:14
За полтос "плинтусА" - это Хомяк хватил
В ГДР хрен что за полтос купишь если заехать жить хО и капремонт сразу делать не надо А в Баварии наверно и сотни мало даже за смарта
барабашов
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