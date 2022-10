Додано: Пон 03 жов, 2022 17:56

Investor_K написав: 325000 - дешевше буде? 325000 - дешевше буде?

Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.