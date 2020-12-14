|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:21
airmax78 написав: Investor_K написав:
325000 - дешевше буде?
Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.
То есть, фаза отрицания продолжается)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11489
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1563 раз.
- Подякували: 3427 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23118
|13242118
|
П'ят 30 вер, 2022 07:14
Frant
|
|1111
|4899202
|
|
|3
|4349
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim