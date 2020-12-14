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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10297102981029910300

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:44

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.

Тому що роблять внутрішні роботи. Працюють наче бджілки.


Внутрішні роботи на "Вашінгтоні" чи "Франкліні" це сильно!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:46

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем

а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)

так что как говорят пеши исчо, Хперт :mrgreen:


Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?

и это правильно!
30%)
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:53

сегодня покатался по Печерску
Стенфорд льют монолит и фасадные работы
Диаданс фасадные работы
Гвардейский благоустройству территории
короче пока прогноз "экспертов" типа "первичка всё" не оправдывается)
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.

а Оазис не заходит?)
концептуально Рыбальский хорош согласен, но локация гфно
а вот скажем Навигатор в этой локации выглядел бы органично :mrgreen:
ИМХО конечно...
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:21

  Прохожий написав:сегодня покатался по Печерску
Стенфорд льют монолит и фасадные работы
Диаданс фасадные работы
Гвардейский благоустройству территории
короче пока прогноз "экспертов" типа "первичка всё" не оправдывается)


Скрізь по різному, навіть в одній локації. На Васильківській на Будівській Вежі рух є а напроти Голосіївський від Інтергалу стоїть.
drevlyanin
 
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