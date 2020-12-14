RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10298102991030010301>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:44

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.

Тому що роблять внутрішні роботи. Працюють наче бджілки.


Внутрішні роботи на "Вашінгтоні" чи "Франкліні" це сильно!
drevlyanin
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:46

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем

а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)

так что как говорят пеши исчо, Хперт :mrgreen:


Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?

и это правильно!
30%)
Прохожий
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:53

сегодня покатался по Печерску
Стенфорд льют монолит и фасадные работы
Диаданс фасадные работы
Гвардейский благоустройству территории
короче пока прогноз "экспертов" типа "первичка всё" не оправдывается)
Прохожий
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.

а Оазис не заходит?)
концептуально Рыбальский хорош согласен, но локация гфно
а вот скажем Навигатор в этой локации выглядел бы органично :mrgreen:
ИМХО конечно...
Прохожий
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:21

  Прохожий написав:сегодня покатался по Печерску
Стенфорд льют монолит и фасадные работы
Диаданс фасадные работы
Гвардейский благоустройству территории
короче пока прогноз "экспертов" типа "первичка всё" не оправдывается)


Скрізь по різному, навіть в одній локації. На Васильківській на Будівській Вежі рух є а напроти Голосіївський від Інтергалу стоїть.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:58

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:325000 - дешевше буде?

Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.

Звісно,що 1,5 куе за кВ.м. Я Вас не кваплю.
reus
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем

а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)

так что как говорят пеши исчо, Хперт :mrgreen:


Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?

и это правильно!
30%)


Обрезаем большой пласт инвештырей из-за границы.
Не знаю или это в долгосроке в плюс.
Про страну думать надоть
Хомякоид
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:26

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?

и это правильно!
30%)


Обрезаем большой пласт инвештырей из-за границы.
Не знаю или это в долгосроке в плюс.
Про страну думать надоть

в принципе для страны это как раз +, деньги не вымываются нерезами

а вы это, завязывайте с акционной просроченной красной рыбой, на моск плохо влияет :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:36

  Прохожий написав:в принципе для страны это как раз +, деньги не вымываются нерезами

а вы это, завязывайте с акционной просроченной красной рыбой, на моск плохо влияет :mrgreen:


А котлованы кто финансировать будет ?
Из за кордона финансирование намного дешевле и проще найти чем в Украине.

Вы про красную рыбу по своему опыту знаете ? :shock:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:44

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:325000 - дешевше буде?

Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.

Звісно,що 1,5 куе за кВ.м. Я Вас не кваплю.

Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 03 жов, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 41008
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5081 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10298102991030010301>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2310, 2311, 2312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23118 13242202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 07:14
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899213
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1718)
03.10.2022 22:18
ФОП (278)
03.10.2022 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.