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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:44
airmax78 написав: drevlyanin написав:
І як там Сага-ще жива, щось будує? Ви ж мабуть слідкуєте за своїм "фаворитом". Не помічав жодного руху на їх об'єктах, повз які проїзджав останнім часом.
Тому що роблять внутрішні роботи. Працюють наче бджілки.
Внутрішні роботи на "Вашінгтоні" чи "Франкліні" це сильно!
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:46
Хомякоид написав: Прохожий написав:
насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем
а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)
так что как говорят пеши исчо, Хперт
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу
, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
и это правильно!
30%)
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:53
сегодня покатался по Печерску
Стенфорд льют монолит и фасадные работы
Диаданс фасадные работы
Гвардейский благоустройству территории
короче пока прогноз "экспертов" типа "первичка всё" не оправдывается)
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:59
airmax78 написав:
Майбутнє нашої країни такі ЖК як Рибальский.
а Оазис не заходит?)
концептуально Рыбальский хорош согласен, но локация гфно
а вот скажем Навигатор в этой локации выглядел бы органично
ИМХО конечно...
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:21
Прохожий написав:
сегодня покатался по Печерску
Стенфорд льют монолит и фасадные работы
Диаданс фасадные работы
Гвардейский благоустройству территории
короче пока прогноз "экспертов" типа "первичка всё" не оправдывается)
Скрізь по різному, навіть в одній локації. На Васильківській на Будівській Вежі рух є а напроти Голосіївський від Інтергалу стоїть.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:58
airmax78 написав: Investor_K написав:
325000 - дешевше буде?
Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.
Звісно,що 1,5 куе за кВ.м. Я Вас не кваплю.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21
Прохожий написав: Хомякоид написав: Прохожий написав:
насколько понял скорее всего планируют переуступку(перепродажа имущественных прав) по налогообложению приравнять к сделкам со вторичкой, вообще не вижу проблем
а вот для "застройщиков" типа Мартынова(первый уже пошел), Карплюка и мелочи самостройщиков в ЧС да, жёППа, но к пересичным это никаким образом)
так что как говорят пеши исчо, Хперт
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу
, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
и это правильно!
30%)
Обрезаем большой пласт инвештырей из-за границы.
Не знаю или это в долгосроке в плюс.
Про страну думать надоть
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:26
Хомякоид написав: Прохожий написав: Хомякоид написав:
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу
, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
и это правильно!
30%)
Обрезаем большой пласт инвештырей из-за границы.
Не знаю или это в долгосроке в плюс. Про страну думать надоть
в принципе для страны это как раз +, деньги не вымываются нерезами
а вы это, завязывайте с акционной просроченной красной рыбой, на моск плохо влияет
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:36
Прохожий написав:
в принципе для страны это как раз +, деньги не вымываются нерезами
а вы это, завязывайте с акционной просроченной красной рыбой, на моск плохо влияет
А котлованы кто финансировать будет ?
Из за кордона финансирование намного дешевле и проще найти чем в Украине.
Вы про красную рыбу по своему опыту знаете ?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:44
reus написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
325000 - дешевше буде?
Ніт. Ціна остаточна та обговоренню не підлягає. Final sale price. After all possible discounts.
PS Якщо є пропозиції - пишить в особисті повідомлення.
Звісно,що 1,5 куе за кВ.м. Я Вас не кваплю.
Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 03 жов, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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