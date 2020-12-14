Отсечение нерезидентов это 0,05% проблем с которыми столкнутся девелоперы.
В Киеве аж один застройщик который всегда сначала оформляет ВСЕ разрешительные документы, а уже после привлекает деньги инвесторов.
Другие решают вопросы по ходу стройки.
Пункт про раскрытие количества проданных квартир - это вишенька на торт.
До войны в White Lines были проданы все квартиры с видом на Голосеевский лес.
Сейчас почему-то они есть в асортименте на любых этажах.
Ну и главный вопрос зачем эти все проходимцы теперь нужны в отделах продаж, если продажа проходит у нотариуса а в игру "А это последняя двушка " теперь не поиграешь?
Тема с отменой НДС на отдельные сегменты первички и блокировкой 20-30% собранных с инвесторов средств на резервном счете до сдачи дома в эксплуатацию активно продвигалась до войны.