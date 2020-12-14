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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10298102991030010301

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49

  Хомякоид написав: Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?

Отсечение нерезидентов это 0,05% проблем с которыми столкнутся девелоперы.
В Киеве аж один застройщик который всегда сначала оформляет ВСЕ разрешительные документы, а уже после привлекает деньги инвесторов.
Другие решают вопросы по ходу стройки.
Пункт про раскрытие количества проданных квартир - это вишенька на торт.
До войны в White Lines были проданы все квартиры с видом на Голосеевский лес.
Сейчас почему-то они есть в асортименте на любых этажах.
Ну и главный вопрос :mrgreen: зачем эти все проходимцы теперь нужны в отделах продаж, если продажа проходит у нотариуса а в игру "А это последняя двушка " теперь не поиграешь?
Тема с отменой НДС на отдельные сегменты первички и блокировкой 20-30% собранных с инвесторов средств на резервном счете до сдачи дома в эксплуатацию активно продвигалась до войны.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:53

  airmax78 написав:Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.

Озвучте планируемую сумму влета в этот заход, благодаря ценным советам ваших наставников.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:57

  UA написав:
  airmax78 написав:Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.

Озвучте планируемую сумму влета в этот заход, благодаря ценным советам ваших наставников.

Не міжу. Не планую лосів по цьому об'єкту. Планую вийти в скромний плюс. Чисто символічний.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 21:50

airmax78
Плюс заключается как раз в паре ящиков полусладкой «Золотой Амфоры» от «земляка» Вадика Ермолаева в винном погребке???
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.

А штори на вікна повісили? :D
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