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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49
Хомякоид написав:
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
Отсечение нерезидентов это 0,05% проблем с которыми столкнутся девелоперы.
В Киеве аж один застройщик который всегда сначала оформляет ВСЕ разрешительные документы, а уже после привлекает деньги инвесторов.
Другие решают вопросы по ходу стройки.
Пункт про раскрытие количества проданных квартир - это вишенька на торт.
До войны в White Lines были проданы все квартиры с видом на Голосеевский лес.
Сейчас почему-то они есть в асортименте на любых этажах.
Ну и главный вопрос
зачем эти все проходимцы теперь нужны в отделах продаж, если продажа проходит у нотариуса а в игру "А это последняя двушка " теперь не поиграешь?
Тема с отменой НДС на отдельные сегменты первички и блокировкой 20-30% собранных с инвесторов средств на резервном счете до сдачи дома в эксплуатацию активно продвигалась до войны.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:53
airmax78 написав:
Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.
Озвучте планируемую сумму влета в этот заход, благодаря ценным советам ваших наставников.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:57
UA написав: airmax78 написав:
Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.
Озвучте планируемую сумму влета в этот заход, благодаря ценным советам ваших наставников.
Не міжу. Не планую лосів по цьому об'єкту. Планую вийти в скромний плюс. Чисто символічний.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 21:50
airmax78
Плюс заключается как раз в паре ящиков полусладкой «Золотой Амфоры» от «земляка» Вадика Ермолаева в винном погребке???
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Додано: Пон 03 жов, 2022 22:29
airmax78 написав:
Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.
А штори на вікна повісили?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 23:50
reus написав: airmax78 написав:
Дуже Вам дякую, але ситуація з грошима в прачечній не така критична щоб зливати єдине житло, квіточку политу потом та сльозами за безцінь.
3500 за кв. м і квіточка Ваша.
Я Вам навіть нову постільну білизну залишу та все вино в винному холодильнику.
А штори на вікна повісили?
Ніт. В цьому також перевага - штори змінюють інтер'єр і Ви можете шторами повністю все змінити, якщо побажаєте. Або зробити за проектом. "Шторы решают"(с)
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Додано: Вів 04 жов, 2022 06:34
UA написав: Хомякоид написав:
Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?
20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?
Отсечение нерезидентов это 0,05% проблем с которыми столкнутся девелоперы.
В Киеве аж один застройщик который всегда сначала оформляет ВСЕ разрешительные документы, а уже после привлекает деньги инвесторов.
Другие решают вопросы по ходу стройки.
Пункт про раскрытие количества проданных квартир - это вишенька на торт.
До войны в White Lines были проданы все квартиры с видом на Голосеевский лес.
Сейчас почему-то они есть в асортименте на любых этажах.
Ну и главный вопрос
зачем эти все проходимцы теперь нужны в отделах продаж, если продажа проходит у нотариуса а в игру "А это последняя двушка " теперь не поиграешь?
Тема с отменой НДС на отдельные сегменты первички и блокировкой 20-30% собранных с инвесторов средств на резервном счете до сдачи дома в эксплуатацию активно продвигалась до войны.
Даже в Виннице один застройщик расказывал, приезжали с земли обетованной с чемоданом денег, пару тройку квартир брали. Это по одному ЖК
Тоже па Одессе.
Думаю явно больше чем 0.05 %
В других домах у Кийови тоже вдруг повыскакивали однухи в продаже, которые якобы были проданы на котловане больше двух лет назад.
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Хомякоид
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Додано: Вів 04 жов, 2022 07:46
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:34
Хомякоид написав:
До войны в White Lines были проданы все квартиры с видом на Голосеевский лес.
Сейчас почему-то они есть в асортименте на любых этажах.
где можно ознакомиться с предложениями?
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