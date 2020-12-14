Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49

Хомякоид написав: Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?

20 % налога или сколько там нерезы должны платить ? Ага, а нерезиденты тогда сосут лапу, так получаеться ?20 % налога или сколько там нерезы должны платить ?

Отсечение нерезидентов это 0,05% проблем с которыми столкнутся девелоперы.В Киеве аж один застройщик который всегда сначала оформляет ВСЕ разрешительные документы, а уже после привлекает деньги инвесторов.Другие решают вопросы по ходу стройки.Пункт про раскрытие количества проданных квартир - это вишенька на торт.До войны в White Lines были проданы все квартиры с видом на Голосеевский лес.Сейчас почему-то они есть в асортименте на любых этажах.Ну и главный вопросзачем эти все проходимцы теперь нужны в отделах продаж, если продажа проходит у нотариуса а в игру "А это последняя двушка " теперь не поиграешь?Тема с отменой НДС на отдельные сегменты первички и блокировкой 20-30% собранных с инвесторов средств на резервном счете до сдачи дома в эксплуатацию активно продвигалась до войны.