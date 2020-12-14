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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:55
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
А в абсолютных значениях какая цена ?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:09
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14
Frant написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
-25%.
Ще не вечір.
Буде ще -25%
А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.
Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:43
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
8 это пока 190, ну пусть 192, при курсе 50+ жто будут копейки, в Днепре за 10 сдаётся легко то, что стоит 40 в малом метраже и 50 в большом(как Юры-теплотехника прелесть, только поубитее), смысл инвестиции? Покупатель не говорил из чего в Днепре он вышел и почём?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:48
airmax78 написав: Frant написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
-25%.
Ще не вечір.
Буде ще -25%
А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.
Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.
Їлітре житло - воно для їліти.
Тієї самої, яка внаслідок своєї тупості і обмеженості - ледь не проїпала державу.
Для більшості української багатої їліти найкращим місцем проживання була би тюрьма.
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