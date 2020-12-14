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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10299103001030110302

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:55

  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.


А в абсолютных значениях какая цена ?
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:09

  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14

  Frant написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

-25%.

Ще не вечір.
Буде ще -25%

А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.

Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:43

  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

8 это пока 190, ну пусть 192, при курсе 50+ жто будут копейки, в Днепре за 10 сдаётся легко то, что стоит 40 в малом метраже и 50 в большом(как Юры-теплотехника прелесть, только поубитее), смысл инвестиции? Покупатель не говорил из чего в Днепре он вышел и почём?
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:49

  airmax78 написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.

Драгоманова это где-то возле Мариинского парка, где строить можно будет скоро только прямо на проезжей части, поэтому там идёт драка за котлован в момент прибития досок к его забору?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:55

Frant
Франт, вы сильно не принижуйте потенциал населения страны, адвокаты, врачи, бизнесмены средней руки, да просто удачливые фермеры никуда не делись, в ЕС они могут только хрущи с неправильными комнатами снимать и баранку крутить, ну некоторые врачи санитарами могут попробовать устроиться, а тут на какие то 100метров в нормальном месте столицы заработать они могут, не полляма естественно, но тысяч 200 - вполне
Так что определённый сегмент "ылитки" втрое не сложится
Г9а вполне вероятно что будет по 1,5куе с ремонтом по 2куе/метр
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом.


Что-что?)) Разворот на 360 градусов, разве что )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:07

  барабашов написав:Frant
Франт, вы сильно не принижуйте потенциал населения страны, адвокаты, врачи, бизнесмены средней руки, да просто удачливые фермеры никуда не делись, в ЕС они могут только хрущи с неправильными комнатами снимать и баранку крутить, ну некоторые врачи санитарами могут попробовать устроиться, а тут на какие то 100метров в нормальном месте столицы заработать они могут, не полляма естественно, но тысяч 200 - вполне
Так что определённый сегмент "ылитки" втрое не сложится
Г9а вполне вероятно что будет по 1,5куе с ремонтом по 2куе/метр

Ну, не втроє, проте вдвоє однозначно ціни складуться.

Щоб Ви не сумнівались.
Поки що ціни підтримуються довоєнними заощадженнями.
Влітку 2023 - побачите.
Якщо доживемо.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:27

А в абсолютных значениях какая цена ?[/quote]

До войны такие варианты за 60 уходили, покупатель сложилось впечатление просто вкладывал деньги 💰 лишние возможно)
Loafer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

-25%.

Ще не вечір.
Буде ще -25%

А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.

Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.

макс, ты ж на своем опыте знаешь - когда продашь свою прелесть - это будет дно рынка.
по чем продашь(3500 или 1500 за метр), другой вопрос.
а пока мы все внимательно следим
Олежан
 
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