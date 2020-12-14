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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:55
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
А в абсолютных значениях какая цена ?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:09
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14
Frant написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
-25%.
Ще не вечір.
Буде ще -25%
А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.
Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:43
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
8 это пока 190, ну пусть 192, при курсе 50+ жто будут копейки, в Днепре за 10 сдаётся легко то, что стоит 40 в малом метраже и 50 в большом(как Юры-теплотехника прелесть, только поубитее), смысл инвестиции? Покупатель не говорил из чего в Днепре он вышел и почём?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:49
airmax78 написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.
Драгоманова это где-то возле Мариинского парка, где строить можно будет скоро только прямо на проезжей части, поэтому там идёт драка за котлован в момент прибития досок к его забору?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:55
Frant
Франт, вы сильно не принижуйте потенциал населения страны, адвокаты, врачи, бизнесмены средней руки, да просто удачливые фермеры никуда не делись, в ЕС они могут только хрущи с неправильными комнатами снимать и баранку крутить, ну некоторые врачи санитарами могут попробовать устроиться, а тут на какие то 100метров в нормальном месте столицы заработать они могут, не полляма естественно, но тысяч 200 - вполне
Так что определённый сегмент "ылитки" втрое не сложится
Г9а вполне вероятно что будет по 1,5куе с ремонтом по 2куе/метр
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барабашов
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:00
airmax78 написав:
Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом.
Что-что?)) Разворот на 360 градусов, разве что )))
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:07
барабашов написав:Frant
Франт, вы сильно не принижуйте потенциал населения страны, адвокаты, врачи, бизнесмены средней руки, да просто удачливые фермеры никуда не делись, в ЕС они могут только хрущи с неправильными комнатами снимать и баранку крутить, ну некоторые врачи санитарами могут попробовать устроиться, а тут на какие то 100метров в нормальном месте столицы заработать они могут, не полляма естественно, но тысяч 200 - вполне
Так что определённый сегмент "ылитки" втрое не сложится
Г9а вполне вероятно что будет по 1,5куе с ремонтом по 2куе/метр
Ну, не втроє, проте вдвоє однозначно ціни складуться.
Щоб Ви не сумнівались.
Поки що ціни підтримуються довоєнними заощадженнями.
Влітку 2023 - побачите.
Якщо доживемо.
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Frant
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:27
А в абсолютных значениях какая цена ?[/quote]
До войны такие варианты за 60 уходили, покупатель сложилось впечатление просто вкладывал деньги 💰 лишние возможно)
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Loafer
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08
airmax78 написав: Frant написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
-25%.
Ще не вечір.
Буде ще -25%
А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.
Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.
макс, ты ж на своем опыте знаешь - когда продашь свою прелесть - это будет дно рынка.
по чем продашь(3500 или 1500 за метр), другой вопрос.
а пока мы все внимательно следим
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