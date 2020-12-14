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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 16:02
Олежан написав: airmax78 написав: Frant написав:
-25%.
Ще не вечір.
Буде ще -25%
А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.
Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.
макс, ты ж на своем опыте знаешь - когда продашь свою прелесть - это будет дно рынка.
по чем продашь(3500 или 1500 за метр), другой вопрос.
а пока мы все внимательно следим
Однозначно. А когда куплю - будет пик. Поэтому не хочу новых потрясений и пока не продаю и не покупаю ничего. Даю вам всем пару лет спокойного стабильного рынка с небольшим ростом в пределах 15-20% в год - зализать раны.
PS У меня сейчас план обрушить рынок в Вене. Присматриваюсь пока.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:23
Хомякоид написав:
Сомнительное приобретение
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.
ну да ну да
по сравнению с чабанами 100%
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:26
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
Реестры уже для всех нотариусов открыли или ещё нет?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:10
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Сомнительное приобретение
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.
ну да ну да
по сравнению с чабанами 100%
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки
Ну нет, мегаэксперт имеющий собачью будку у Кийови и дышащий горящими торфяниками несколько раз в год для меня не пример.
Белые люди проживают в лесистых предгорьях, в заповедной зоне Юнеско
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:15
airmax78 подлодка а не ракета
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:33
Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?
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барабашов
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44
барабашов написав:Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?
юноша которому папа с мамой купили квартиру в киевской области вдруг возомнил себя экспертом и инвестором
даже не смешно
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44
airmax78 написав:
PS У меня сейчас план обрушить рынок в Вене. Присматриваюсь пока.
К шторам?)
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:54
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8
Это сколько %% годовых?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 21:01
Прохожий написав: барабашов написав:Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?
юноша которому папа с мамой купили квартиру в киевской области вдруг возомнил себя экспертом и инвестором
даже не смешно
Если вы там своим детям покупаете квартиры не переносите на всех остальных
Иногда квартиры люди себе покупают сами
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