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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10301103021030310304>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:02

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:-25%.

Ще не вечір.
Буде ще -25%

А для їлітного житла, -2/3.
Скільки би не тужились бігунці в Австрії та Польщі.

Ніхто не може примусити вас, Франт, купувати їлітне житло. Тому на нього взагалі попиту не буде. -3/3.

макс, ты ж на своем опыте знаешь - когда продашь свою прелесть - это будет дно рынка.
по чем продашь(3500 или 1500 за метр), другой вопрос.
а пока мы все внимательно следим

Однозначно. А когда куплю - будет пик. Поэтому не хочу новых потрясений и пока не продаю и не покупаю ничего. Даю вам всем пару лет спокойного стабильного рынка с небольшим ростом в пределах 15-20% в год - зализать раны.
PS У меня сейчас план обрушить рынок в Вене. Присматриваюсь пока.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:23

  Хомякоид написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.


Сомнительное приобретение.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.

ну да ну да
по сравнению с чабанами 100% :mrgreen:
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:26

  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

Реестры уже для всех нотариусов открыли или ещё нет?
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:10

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.


Сомнительное приобретение.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.

ну да ну да
по сравнению с чабанами 100% :mrgreen:
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки :mrgreen:


Ну нет, мегаэксперт имеющий собачью будку у Кийови и дышащий горящими торфяниками несколько раз в год для меня не пример.

Белые люди проживают в лесистых предгорьях, в заповедной зоне Юнеско 8)
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airmax78 подлодка а не ракета
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Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44

  барабашов написав:Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?

юноша которому папа с мамой купили квартиру в киевской области вдруг возомнил себя экспертом и инвестором
даже не смешно
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44

  airmax78 написав:PS У меня сейчас план обрушить рынок в Вене. Присматриваюсь пока.

К шторам?)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:54

  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8

Это сколько %% годовых?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:01

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?

юноша которому папа с мамой купили квартиру в киевской области вдруг возомнил себя экспертом и инвестором
даже не смешно


Если вы там своим детям покупаете квартиры не переносите на всех остальных
Иногда квартиры люди себе покупают сами 8)
Хомякоид
 
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