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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 21:17
Прохожий написав: барабашов написав:Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?
юноша которому папа с мамой купили квартиру в киевской области вдруг возомнил себя экспертом и инвестором
даже не смешно
Прокурор который ни дня не поработал на благо государства будет теперь всех учить как работать (на самом деле красть)
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