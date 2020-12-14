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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10301103021030310304

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:17

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Хомякоид
И сколько ж стоит шале в Фюссене, вы уже поинтересовались?

юноша которому папа с мамой купили квартиру в киевской области вдруг возомнил себя экспертом и инвестором
даже не смешно

Прокурор который ни дня не поработал на благо государства будет теперь всех учить как работать (на самом деле красть)
BIGor
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