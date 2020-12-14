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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 23:39
Ромасик написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8
Это сколько %% годовых?
45-46-47 вход
Расходов непонятно сколько
200 выхлоп пока
Наличие ремонта есть но его фото насколько он жлобС и как его текущее состояние - неизвестно
В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике
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барабашов
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Додано: Сер 05 жов, 2022 02:57
Це не мурашник. На розум спадає по опису тільки будинки- книжечки на перетині з вул. Ахматовою- десь 1,5 км до метро- пристойні дома+ скоріш за все, мають ОСББ. Ще( якщо це не ""спец проект")- 16- ти єтажки свєчки біля Наукової зміни. Це " біля метро",але побудовані років 30 тому
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Додано: Сер 05 жов, 2022 03:23
барабашов написав: airmax78 написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.
Драгоманова это где-то возле Мариинского парка, где строить можно будет скоро только прямо на проезжей части, поэтому там идёт драка за котлован в момент прибития досок к его забору?
Это ПОХ.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 03:30
Хомякоид написав: Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
Сомнительное приобретение.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.
Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год), там от метро по свеженамытому песку минут 20 телепать надо было, а в 00-х это все застроили Ылитным украинским кирпичем.
Може где и есть там совпанель, но я не помню. На другой стороне Бажана АППС-ки обычные, не Ылитные, но и они не совпанель.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 03:33
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Сомнительное приобретение
Loafer написав:
Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.
.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.
ну да ну да
по сравнению с чабанами 100%
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки
Кроме желчи, "по теме ветки есть что сказать?" (ТМ Прохожий)
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:34
Frant написав:
Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?
Так ціни ростуть чи падають?)
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:57
барабашов написав:
В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Это рост после приезда беженцев ?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:01
vladimir07
Скорее всего да
Потому что зарплаты знакомых это слёзы
Все почти на минималке и на удалёнке
Очень много с Краматорска и Северодонецка/Лисичанска авто вижу во дворах
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:35
rjkz написав:
Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год), там от метро по свеженамытому песку минут 20 телепать надо было, а в 00-х это все застроили Ылитным украинским кирпичем.
Може где и есть там совпанель, но я не помню. На другой стороне Бажана АППС-ки обычные, не Ылитные, но и они не совпанель.
Ылитный АППС это серия АППС - Люкс?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:37
барабашов написав:
В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике
Киев - город дешевой аренды относительно качественных квартир.
Почему так?
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