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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10302103031030410305>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 23:39

  Ромасик написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8

Это сколько %% годовых?

45-46-47 вход
Расходов непонятно сколько
200 выхлоп пока
Наличие ремонта есть но его фото насколько он жлобС и как его текущее состояние - неизвестно
В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 02:57

Це не мурашник. На розум спадає по опису тільки будинки- книжечки на перетині з вул. Ахматовою- десь 1,5 км до метро- пристойні дома+ скоріш за все, мають ОСББ. Ще( якщо це не ""спец проект")- 16- ти єтажки свєчки біля Наукової зміни. Це " біля метро",але побудовані років 30 тому
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 03:23

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.

Обычное дело перед разворотом цен и взрывным ростом. Все пытаются заскочить в последний вагон рокеты.

Драгоманова это где-то возле Мариинского парка, где строить можно будет скоро только прямо на проезжей части, поэтому там идёт драка за котлован в момент прибития досок к его забору?


Это ПОХ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 03:30

  Хомякоид написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.


Сомнительное приобретение.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.


Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год), там от метро по свеженамытому песку минут 20 телепать надо было, а в 00-х это все застроили Ылитным украинским кирпичем.
Може где и есть там совпанель, но я не помню. На другой стороне Бажана АППС-ки обычные, не Ылитные, но и они не совпанель.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 03:33

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8,в нотариусе была очередь из трёх сделок.


Сомнительное приобретение.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.

ну да ну да
по сравнению с чабанами 100% :mrgreen:
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки :mrgreen:


Кроме желчи, "по теме ветки есть что сказать?" (ТМ Прохожий)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?


Так ціни ростуть чи падають?)
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:57

  барабашов написав:В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год

Это рост после приезда беженцев ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:01

vladimir07
Скорее всего да
Потому что зарплаты знакомых это слёзы
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Очень много с Краматорска и Северодонецка/Лисичанска авто вижу во дворах
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:35

  rjkz написав:Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год), там от метро по свеженамытому песку минут 20 телепать надо было, а в 00-х это все застроили Ылитным украинским кирпичем.
Може где и есть там совпанель, но я не помню. На другой стороне Бажана АППС-ки обычные, не Ылитные, но и они не совпанель.

Ылитный АППС это серия АППС - Люкс?
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:37

  барабашов написав:В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике

Киев - город дешевой аренды относительно качественных квартир.
Почему так?
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