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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10302103031030410305

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:47

UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:03

  барабашов написав:UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной

Пару страниц назад наш коллега до войны работавший в отделе продаж, а сейчас наматывающий круги по Киеву в качестве водителя такси писал, что всё везде строится ударными темпами.
Если строят значить покупают.
До войны 50% продаж новостроя было под аренду, а вторая половина под перепродажу.
Если покупают под аренду значит считают рентабельность.
Или компьютерный вирус дал массовый сбой в работе калькуляторов?
UA
 
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