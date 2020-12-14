RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10302103031030410305

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:47

UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной
барабашов
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 254 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:03

  барабашов написав:UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной

Пару страниц назад наш коллега до войны работавший в отделе продаж, а сейчас наматывающий круги по Киеву в качестве водителя такси писал, что всё везде строится ударными темпами.
Если строят значить покупают.
До войны 50% продаж новостроя было под аренду, а вторая половина под перепродажу.
Если покупают под аренду значит считают рентабельность.
Или компьютерный вирус дал массовый сбой в работе калькуляторов?
UA
 
Повідомлень: 7229
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 1974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:06

  UA написав:
  барабашов написав:В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике

Киев - город дешевой аренды относительно качественных квартир.
Почему так?

Тому що кияни заслуговують на краще!
airmax78
 
Повідомлень: 41016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5081 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:23

  rjkz написав:Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год),

Драгоманова 12,14,8 с буквами и напротив 2000+
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:04

UA
Это вы за Респекта на Логане говорите?
барабашов
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 254 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:13

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:PS У меня сейчас план обрушить рынок в Вене. Присматриваюсь пока.

К шторам?)

К ценам. Пока не нравятся. Уверен - будут лучше.

Как бы и Австрию не постигла участь Украины после Вашей покупки там. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 09.02.09
Подякував: 648 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:55

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:К шторам?)

К ценам. Пока не нравятся. Уверен - будут лучше.

Как бы и Австрию не постигла участь Украины после Вашей покупки там. :lol:

Вполне. Пожили хорошо австрийцы последние 50 лет - и хватит. Пора и честь знать.
airmax78
 
Повідомлень: 41016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5081 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10302103031030410305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2310, 2311, 2312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23118 13271467
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 07:14
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899301
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4964)
05.10.2022 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.