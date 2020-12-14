Додано: Сер 05 жов, 2022 10:47

UA

Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой

Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже

По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?

Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной